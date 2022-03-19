Криминальному авторитету Арману Джумагельдиеву продлили арест

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Апелляционный суд Нур-Султана вынес решение по жалобе Генеральной прокуратуры о возврате уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биратнов в прокуратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.

18 марта судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана рассмотрев ходатайства прокурора и частные жалобы защитников в интересах Елжана Биртанова, признала их необоснованными, оставив без изменения постановление районного суда №2 Сарыаркинского района от 28 января 2022 года о возврате уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева прокурору для устранения существенных нарушений уголовного-процессуального законодательства, препятствующих назначению судебного разбирательства, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.

Постановление вступило в законную силу.

18 ноября 2021 года следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста.

Напомним, Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.

Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.