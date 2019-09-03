80-летний юбилей Абиша Кекильбаева отметят на международном уровне

Актау. 2 сентября. Kazakhstan Today - В Актау планируют масштабно отметить 80-летний юбилей народного писателя Абиша Кекильбаева. Об этом заявил Каныбек Жумашев, заместитель акима Мангистауской области на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает Kazakhstan Today.

В течение трех дней - 10, 11, 12 октября этого года в Мангистау съедутся гости со всего мира, чтобы еще раз подчеркнуть феномен великого писателя.

Международные мероприятия начнутся с открытия культурного центра имени Абиша Кекильбаева 11 октября. В Актау приедут известные ученые из России, Японии, Германии, Турции и других стран.

Проводя эти мероприятия, мы акцентируем внимание не на их количестве, а на их содержательной части. На то, чтобы эти мероприятия действительно стали значимыми для подрастающего поколения, чтобы могли больше узнать Абиша Кекильбаева. Узнать его мир и довести до всех - как до населения региона и нашей страны, так и для зарубежных гостей, открыть для них весь мир Абиша Кекильбаева, открыть его многогранность и его Феномен как великого писателя", - рассказал Жумашев.

Гостей и жителей области ждет целая серия театральных представлений. Международный театральный фестиваль соберет театральные труппы из 6 стран.

Основные мероприятия будут проводиться в Актау, а также 12 октября переместятся в село Онды, откуда родом Кекильбаев, и поселок Шетпе. Там откроют бюст Кекильбаева, возле школы, которая носит его имя.

По словам Каныбека Жумашева, сегодня принято решение учредить стипендию имени Абиша Кекильбаева. Ее будут вручать студентам, филологам, писателям и журналистам, которые изучают труды мангистауского гения или же пишут произведения сами.

Также специально к дате будут выпущены книги-альбомы о жизни Кекильбаева, сообщили в РСК региона.

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