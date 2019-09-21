Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - В Кызылординской области раскрыты 80% мошенничеств, передает Kazakhstan Today.

Под председательством главы региона Куанышбека Искакова состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при акимате Кызылординской области. На повестке дня были вопросы предотвращения мошенничества в регионе, реализации комплексного плана по профилактике правонарушений Республики Казахстан на 2017-2019 годы и проекта комплексного плана по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы, сообщила пресс-служба главы региона.

О мерах по предотвращению мошенничества в регионе рассказал заместитель начальника департамента полиции Кызылординской области С. Шалхаров.

За 8 месяцев 2019 года по Кызылординской области зафиксированы 568 фактов мошенничества. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции, раскрыто 80%, или 322 преступления, против преступников приняты соответствующие меры. За 8 месяцев текущего года 195 человек были задержаны за мошенничество, уголовное дело в отношении 101 из них направлено в суд с обвинительным актом, а в отношении 94 уголовное производство было приостановлено из-за примирения сторон", - сказал Шалхаров.

Зарегистрированы следующие факты мошенничества: взяли деньги в долг и не вернули - 61 случай; говорили, что помогут взять кредит, - 28 случаев; говорили, что выдадут землю без очереди, - 4 случая; что дадут квартиру без очереди - 60 случаев; мошенничество через Интернет и телефон - 139 случаев. Среди совершивших эти преступления 133 женщины и 62 мужчины.

Есть несколько основных причин нераскрытых мошенничеств. Во-первых, позднее обращение жертв. За 8 месяцев текущего года по поводу мошенничества в компетентные органы поздно обратился 241 гражданин. А именно, через год - 68,3, через три года и более - 35,5, через пять лет и более - 10", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, доверчивые жители региона предварительно отправляют деньги на покупку товара, рекламируемого на сомнительных Интернет-ресурсах, или на счета неизвестных лиц, которые обещают освободить близкого ему человека, проживающего в другом городе, от уголовной ответственности (Киви-кошелек, реклама в ОЛХ и другие).

В-третьих, в компетентные органы обращаются с жалобой на мошенничество, связанное с несвоевременной оплатой товаров или услуг, оказанных на основании двустороннего договора между предпринимателями или физическими лицами.

О реализации Комплексного плана по профилактике правонарушений в Республике Казахстан на 2017-2019 годы рассказал заместитель руководителя аппарата акима области С. Шотаев.

Согласно пункту 2.1 протокола №23-6/07-575 от 27 апреля 2017 года Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью при правительстве Республики Казахстан и на основании "Комплексного плана по профилактике правонарушений в Республике Казахстан на 2017-2019 годы" решением акима области № 13-11/3740 от 12 июня 2017 года был утвержден Комплексный план по профилактике правонарушений в Кызылординской области на 2017-2019 годы. Выполнение комплексного плана находится под контролем аппарата акима области. Мониторинг проводится на постоянной основе", - сказал Шотаев.

Первый заместитель начальника облдепартамента полиции Ш. Амитов рассказал о проекте Комплексного плана по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы.

В рамках реализации пункта 8 Плана действий по реализации предвыборной программы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бiрге", утвержденной указом главы государства №27, а также согласно протоколу №23-3/07-760 от 1 августа 2019 года заседания Межведомственной комиссии по борьбе с преступностью при правительстве Республики Казахстан разработан проект Комплексного плана по профилактике правонарушений на 2020-2022 годы.

Необходимость разработки и реализации Комплексного плана обусловлена предупреждением правонарушений, формированием принципа абсолютной нетерпимости, а также комплексного и систематического подхода к мерам пресечения, резюмировали в акимате.

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