Назначен новый аким Костаная

Костанай. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Костанае сменился аким, передает Kazakhstan Today.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов представил активу Костаная нового акима - Кайрата Ахметова.

Ахметов Кайрат Жумашович, 1965 года рождения, в 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия". Трудовую деятельность начал в 1987 году агроном отделения совхоза "Каменск-Уральский" Мендыкаринского района Костанайской области. С апреля 1988 года по январь 1989 года - инженер-гидротехник совхоза "Каратальский" Мендыкаринского района Костанайской области. С февраля 1989 года по май 1993 года - старший агроном, экономист, управляющий отделением совхоза "Новонежинский" Аулиекольского района Костанайской области. С мая 1993 года по сентябрь 1994 года - главный агроном совхоза "Казанбасский" Аулиекольского района Костанайской области. С сентября 1994 года по март 1997 года - исполнительный директор, директор коллективного предприятия "Казанбасский" Аулиекольского района Костанайской области. С марта 1997 года по март 2000 года - директор ТОО "Кызыл-Тан" "Казанбасский" Аулиекольского района Костанайской области. В марте 2000 года поступил на государственную службу. Занимал должность начальника Костанайского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. С октября 2002 года по апрель 2006 года - аким Мендыкаринского района Костанайской области. С июня 2006 года по сентябрь 2007 года - директор департамента сельского хозяйства Костанайской области. С сентября 2007 года по октябрь 2010 года - аким Карасуского района Костанайской области. С октября 2010 по июнь 2016 года - аким Федоровского района Костанайской области. С июля 2016 года до настоящего назначения занимал должность акима Костанайского района Костанайской области.

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