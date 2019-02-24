Председателем Комитета телекоммуникаций МИК РК назначен Ярошенко

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Назначен председатель Комитета телекоммуникаций МИК РК, передает Kazakhstan Today.

Приказом министра информации и коммуникаций Республики Казахстан Ярошенко Виталий Владимирович назначен председателем Комитета телекоммуникаций МИК РК, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

В. Ярошенко родился в 1977 году. Окончил Акмолинский аграрный университет (инженер-механик), Казахский гуманитарно-юридический университет (юрист), Кокшетауский институт экономики и менеджмента (специалист по информационным системам). С 2003 года работал в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих отрасль связи. В 2015-2017 годы занимал должности заместителя председателя комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, директора департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК, заместителя председателя комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК.

С 2017 года и до назначения Ярошенко занимал должность заместителя председателя комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК.

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