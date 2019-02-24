Директора школ Астаны освободили свои кабинеты для учеников

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - В некоторых школах Астаны сократили площади, занимаемые администрацией учреждений. Аналогичную акцию планируют провести во всех подведомственных организациях столичного акимата, передает Kazakhstan Today.

О результатах мониторинга школ на предмет оптимизации занимаемых площадей администрациями школ на брифинге в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции рассказала руководитель проектного офиса "Астана - адалдык аланы" территориального департамента АДГСПК по Астане Жазира Жылкышиева.

Школы, больницы, поликлиники, колледжи, детсады и руководители прочих организаций должны переформатировать свой стиль работы. Сегодня кабинеты большинства руководителей имеют большие, нерационально используемые площади. Проведенный мониторинг школ столицы показал, что большинство директоров располагаются в кабинетах по 40 и 50 квадратных метров, при том что в школах существует проблема с перегруженностью учебных классов и наличием трехсменной формы обучения, отметила руководитель проектного офиса.

Кроме этого, имеются приемные, комнаты отдыха, комнаты для встречи гостей, что составляет порядка 90 квадратных метров. Имелись случаи определения кабинетов с большой площадью для сотрудников администрации (бухгалтера, кадровой службы).

Жылкышиева указала, что такое положение дел "продиктовано существующими нормативно-правовыми актами в сфере строительства". Типовые правила регламентируют количество квадратных метров, выделяемых для сотрудников администрации, в размере 32 квадратных метра для кабинета директора и 12 квадратных метров для приемной - делопроизводителя).

Однако в свете поручений главы государства по оптимизации расходов проектом "Астана - адалдык аланы" будут предложены изменения в нормативные акты в части оптимизации площадей для сотрудников администрации.

Также проектом в столице для первых руководителей государственных учреждений запускается акция "Новый формат". Как показывает практика, снижение стоимости аренды помещения и его обслуживания за счет оптимизации занимаемых площадей является действенным способом экономии бюджетных средств. На первом этапе проектом "Астана - адалдык аланы" инициировано проведение оптимизации кабинетов администрации школ.

Директора школ поддержали данную инициативу и уже все передали свои кабинеты для классов дополнительного образования. Новые же кабинеты директоров с уменьшенной площадью будут располагаться на первых этажах. Расположение кабинетов директоров на первом этаже поспособствуют повышению их доступности для детей и родителей учащихся", - добавила спикер.

К примеру, директор школы-лицея №54 освободил личный кабинет, приемную и комнату отдыха общей площадью 90 квадратных метров, в котором теперь размещена учительская с рабочей зоной, coffee room и зоной рекреации для учителей. Площадь нового кабинета директора составляет 13 квадратных метров.

В школе-гимназии №17 взамен имевшегося ранее кабинета директора площадью 40 квадратных метров и приемной было выбрано помещение на первом этаже размером 12 квадратных метров. Бывшие кабинеты директора определены под классы робототехники и художественного труда.

В школе-гимназии №80 взамен старого кабинета директора площадью 52,8 квадратного метра используется помещение для проведения занятий дополнительного образования.

Директор школы-лицея №71 освободила кабинет размером 50 квадратных метров и кабинет приемной, в которых теперь расположены кабинеты психологической разгрузки и детского психолога.

Руководители располагаются на первых этажах школ вблизи от входной группы. Такое расположение делает их доступнее для граждан и позволяет наблюдать за ситуацией в пиковые школьные часы.

Жылкышиева пообещала, что акция будет продолжена и в других государственных учреждениях. Проектом уже внесены соответствующие предложения акиму столицы Бахыту Султанову.

Также хочу добавить, что департамент Агентства по Астане по принципу "начни с себя" в январе текущего года оптимизировал свои административные расходы и поменял формат работы офиса по технологии "Open space" пространства. Кабинет руководителя сокращен на треть, упразднен кабинет приемной. Сотрудники располагаются за стеклянными перегородками. В течение месяца планируется оптимизация площадей всех подведомственных организаций акимата города Астаны", - цитирует руководителя проектного офиса пресс-служба АДГСПК РК.

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