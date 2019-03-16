Алматы. 15 марта. Kazakhstan Today - Руководителем управления предпринимательства и инвестиций Алматы назначен Мухит Азирбаев, передает Kazakhstan Today.

Перед новым руководителем управления поставлен ряд задач по повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики Алматы, в том числе за счет увеличения доли МСБ, привлечения инвестиций и диверсификации отраслей экономики, сообщил официальный представитель акимата города Тимур Базарбаев.

Среди задач выделяют такие направления, как обеспечение доступа и насыщение внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами для социальных слоев населения, привлечение инвестиций в высокотехнологичные и экспортоориентированные проекты.

Кроме того, по информации Базарбаева, акимом города поручено усилить работу в части поддержки развития предпринимательской деятельности за счет реализации мер по улучшению инвестиционного климата. Это снижение административных барьеров, предоставление доступа к информации, повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса, обеспечение защиты прав инвесторов, внедрение цифровых технологий для прозрачности деятельности уполномоченных органов и др.

Мухит Азирбаев родился в Алматы, является выпускником Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова. Имеет большой опыт работы в частном секторе. В разное время работал генеральным директором агрохолдинговой компании "Куат-Агро", председателем Наблюдательного совета ТОО "Global Building Contract", на различных должностях в "АБН АМРО Банк" и АО "Казкоммерцбанк". С 2017 года - председатель правления социально-предпринимательской корпорации "Алматы".

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