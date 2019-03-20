Исполнение обязанностей управляющего делами президента РК временно возложено на Ерлана Баттакова

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Ерлан Баттаков будет временно исполнять обязанности управляющего делами президента РК, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей управляющего делами президента Республики Казахстан на Баттакова Ерлана Еркиновича - первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

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