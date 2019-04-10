Генпрокуратура РК пообещала принять меры в отношении попавшего на видео в Лондоне бывшего акима Рыскалиева (ВИДЕО)

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - В Генпрокуратуре Казахстана пообещали принять меры в отношении бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, которого сняли гуляющим по улицам Лондона, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

В Казахстане он объявлен в международный розыск. Но есть у нас государства, с которыми у нас нет ещё договора об оказании правовой помощи. В том числе по выдаче и экстрадиции. По всем каналам, по всем правовым каналам будут приняты меры. В случае, вы знаете, мы можем провести и заочное осуждение. Поэтому всё будет решено в рамках правового поля", - прокомментировал заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов.

Как отмечает телеканал, на кадрах, взбудораживших Казнет, бывший аким Рыскалиев спокойно прогуливается по улице и просит не снимать его. На другом видео он вообще не замечает оператора.

Напомним, финполиция Казахстана выявила преступное сообщество во главе с экс-акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым. В результате тяжких и особо тяжких коррупционных и экономических преступлений государству и гражданам причинен ущерб на общую сумму более 71 млрд тенге. В результате принятых финансовой полицией мер государству возвращено имущество на сумму 23,6 млрд тенге.

Бергей Рыскалиев, его брат - бывший депутат мажилиса Аманжан Рыскали и еще 9 их сообщников были объявлены в международный розыск. Приговором суда Бергей Рыскалиев приговорен к 17 годам лишения свободы, Аманжан Рыскали осужден на 16 лет заключения. Срок им будет исчисляться с момента фактического задержания.





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