Таможенные органы Казахстана и Китая будут обмениваться информацией о грузах в режиме онлайн

Пекин. 27 апреля. Kazakhstan Today - Таможенные службы Казахстана и Китая договорились о взаимной передаче информации о грузах в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК и Главное таможенное управление КНР подписали ряд документов, носящих прорывной характер в двустороннем сотрудничестве.

Протоколы о предварительном обмене информацией, методологическом и информационном взаимодействии в области таможенной статистики внешней торговли, а также меморандум о взаимном признании уполномоченных экономических операторов (УЭО) были подписаны на полях второго Форума высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс, один путь", - сообщила пресс-служба КГД.

Подписи под документами поставили председатель Комитета госдоходов МФ РК Марат Султангазиев и заместитель председателя Главного таможенного управления КНР Ли Го в рамках переговоров заместителя премьер-министра РК Жениса Касымбека с председателем Главного таможенного управления КНР Ни Юэфэном.

Таможенные службы двух стран договорились о взаимной передаче информации о грузах в режиме онлайн, в том числе по таможенной стоимости. Это историческое решение. Ключевой задачей такого взаимодействия является снижение уровня расхождений данных таможенных статистик", - прокомментировал Султангазиев.

По его словам, работа над меморандумом о взаимном признании УЭО велась на протяжении последних пяти лет. Упрощение процедуры таможенного оформления и контроля облегчит доступ компаниям УЭО РК на обширный рынок КНР, предоставит новые возможности для импорта, экспорта и развития логистической инфраструктуры, тем самым создавая условия для дальнейшего устойчивого развития экономики Казахстана.

Сотрудничество таможенных служб двух стран в рамках таких значимых проектов, как "Зеленый коридор" для сельскохозяйственной продукции, совместный таможенный контроль и предварительное информирование, будут способствовать не только дальнейшему укреплению взаимодействия между таможенными службами, но и эффективному продвижению программы "Нурлы жол" и инициативы "Один пояс, один путь", - подчеркнул Султангазиев.

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