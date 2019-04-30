Назарбаев: Китай никогда не диктует свои условия

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы опубликовала видеозапись интервью Нурсултана Назарбаева китайским СМИ, передает Kazakhstan Today.

Большинство вопросов журналистов касались инициативы "Один пояс - один путь".

Казахстан находится в самой середине "Одного пояса - одного пути", поэтому мы сразу подключились. Вы знаете, что у нас есть программа "Нурлы жол" (Светлый путь), и "Один пояс - один путь" - они соединились между собой, и получилась хорошая синергия. Я вам говорил, что это заставило нас строить дороги, а Казахстан не имеет выхода к морям. За счет этих дорог Казахстан стал государством, которое может выйти во все моря, во-первых. Грузы Казахстана пошли по всем странам мира, это абсолютная выгода", - рассказал Елбасы.

Он отметил, что в этой инициативе может присоединиться и Евразийский экономический союз.

У нас есть Евразийский экономический союз. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы "Один пояс - один путь" и ЕАЭС подписали договор. Получается очень широкая интеграция. Я убежден, что в будущем Европейский союз тоже захочет, потому что это очень выгодно. Это выгодно для процветания всех стран", - добавил Первый Президент Казахстана.

Он рассказал китайским журналистам об экономическом сотрудничестве двух стран, отметив, что "Китай и Казахстан близкие соседи" и что "сам бог велел нам торговать".

Во-первых, мы подписали договор на строительство 55 новых предприятий, в том числе промышленность, строительство, мясопереработка, зернопереработка, по всем направлениям. Здесь из 55 15 уже сделано, 11 объектов в этом году будет введено... Если мы осуществим эти 55 предприятий, это будет большая выгода для Казахстана, и тысячи людей получат работу", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе интервью Елбасы выразил мнение, что от благополучия Китая зависит благополучие всего мира.

Китай я рассматриваю не просто как страну - как целую цивилизацию, работа которой, развитие которой имеет огромное значение", - резюмировал Первый Президент РК, добавив, что "Китай никогда не диктует свои условия. Китай не говорит: "Живите, как мы живем".

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