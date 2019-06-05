В период проведения выборов полиция Казахстана перейдет на усиленный режим несения службы

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - В период проведения выборов президента РК полиция перейдет на усиленный режим несения службы, сообщил журналистам после заседания правительства РК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает Kazakhstan Today.

"По всей стране сейчас проводится операция "Правопорядок", поэтому сегодня приняты дополнительные меры безопасности. До 6 июня у нас будет проходить операция "Правопорядок". 7 июня вся полиция переходит на усиленный вариант несения службы до 12 числа, потому что будут выборы президента", - сказал Тургумбаев.

Он отметил, что в день выборов будет задействовано более 20 тыс. полицейских.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства