Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Ораза айт, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю всех мусульман со священным праздником Ораза айт! Этот праздник завершает важный для верующих месяц Рамазан, когда особенно зримо проявляют свой глубокий смысл такие черты ислама, как человеколюбие, милосердие и сострадание", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Акорды.

Как отметил глава государства, дни Ораза айта мусульмане посвящают заботе о родных и близких, поддержке нуждающихся, собственному нравственному совершенствованию. Благие мысли и добрые дела способствуют укреплению взаимопонимания и согласия, сплачивают людей во имя достижения общих целей.

Казахстан испокон веков является территорией мира и созидания, уважения веры и моральных ценностей, толерантности и добрососедства. Учение ислама в совокупности с уважением к национальным традициям и любовью к Родине полностью соответствует идее духовного возрождения нашего общества. Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев будут наполнены счастьем и благополучием! С праздником Ораза айт!" - резюмировал автор поздравления.

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