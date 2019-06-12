Пан Ги Мун направил Токаеву телеграмму поздравления

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравления по случаю его избрания на пост президента Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

8-й генеральный секретарь ООН, почетный председатель Института глобального взаимодействия и расширения прав и возможностей при Университете Ёнсэ Пан Ги Мун направил Токаеву телеграмму, в которой от всей души поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на ответственный государственный пост. В послании выражена уверенность в том, что опыт работы главы государства в качестве генерального директора отделения ООН в Женеве, способность формировать консенсус среди различных заинтересованных сторон приведут Казахстан к процветанию.

"В данное время Казахстан является одной из уникальных стран, демонстрирующих устойчивое развитие и инклюзивный рост. Я полагаю, что Ваше глубокое понимание дипломатии будет способствовать государственному строительству и социально-экономическому прогрессу в Вашей стране. Пользуясь случаем, хотел бы в ближайшем будущем продолжить наши совместные усилия и сотрудничество в целях построения светлого будущего в мире", - говорится в телеграмме.

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