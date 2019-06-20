Полномочия депутата мажилиса Жаилгановой прекращены досрочно

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Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Полномочия депутата мажилиса парламента Анар Жаилгановой прекращены досрочно, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на пленарном заседании мажилис по докладу Центральной избирательной комиссии РК принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутата палаты Анар Жаилгановой в связи с указом президента Казахстана о ее назначении председателем Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Напомним, 14 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", согласно которому Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство РК по делам государственной службы, председателем которого назначена Анар Жаилганова

Кроме этого, поручено преобразовать Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.

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