Жазыкбаев назначен зампредом Агентства по делам госслужбы

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении Дархана Жазыкбаева заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также распоряжением главы государства Олжас Бектенов освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Напомним, 14 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", согласно которому Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции переименовано в Агентство РК по делам государственной службы, председателем которого назначена Анар Жаилганова.
Национальное бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции преобразовано в Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан.
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