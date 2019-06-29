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Ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции назначен Жанибек Нупиров

28.06.2019, 12:10 7075
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции назначен Жанибек Нупиров, передает Kazakhstan Today.
 

Распоряжением главы государства Нупиров Жанибек Максутович назначен ответственным секретарем Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
 

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