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Токаев дал поручения Министерству торговли по продвижению товаров на рынках ЕАЭС, КНР и ЦА

27.06.2019, 15:35 7669
Токаев дал поручения Министерству торговли по продвижению товаров на рынках ЕАЭС, КНР и ЦА
Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности нового министерства, формировании его штатной численности и подготовке соответствующей нормативно-правовой базы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи президент Казахстана поставил перед министром ряд задач.
 

Необходимо усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии. Следует сконцентрировать по принципу "одного окна" все меры сервисной поддержки экспортеров", - сказал глава государства. 

 
Он также отметил, что вопрос защиты внутреннего рынка, его насыщения качественными и доступными товарами прямо связан с социально-экономическим положением населения страны и развитием экономики. 
 

Поэтому здесь важно взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах развития рынков современного формата и расширения безналичных механизмов оплаты", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан образовано в июне текущего года.
 

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