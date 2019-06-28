Токаев дал поручения Министерству торговли по продвижению товаров на рынках ЕАЭС, КНР и ЦА

Нур-Султан. 27 июня. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов проинформировал президента РК Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности нового министерства, формировании его штатной численности и подготовке соответствующей нормативно-правовой базы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, в ходе встречи президент Казахстана поставил перед министром ряд задач.

Необходимо усилить координацию центральных и местных исполнительных органов по защите национальных интересов и продвижению наших товаров на рынках ЕАЭС, КНР и Центральной Азии. Следует сконцентрировать по принципу "одного окна" все меры сервисной поддержки экспортеров", - сказал глава государства.

Он также отметил, что вопрос защиты внутреннего рынка, его насыщения качественными и доступными товарами прямо связан с социально-экономическим положением населения страны и развитием экономики.

Поэтому здесь важно взаимодействие с местными исполнительными органами в вопросах развития рынков современного формата и расширения безналичных механизмов оплаты", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

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