Глава КТЖ доложил президенту о работе по улучшению обслуживания пассажиров и снижению издержек

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок, повышения качества транспортных услуг, сообщает пресс-служба Акорды.
Сауат Мынбаев также доложил о принятых мерах по организации перевозок пассажиров и грузов в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области. Руководитель АО "НК "КТЖ" также сообщил о ситуации в сфере контейнерных перевозок, проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров, снижению операционных издержек.
По итогам встречи президент Казахстана дал ряд конкретных поручений.
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