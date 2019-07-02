Глава КТЖ доложил президенту о работе по улучшению обслуживания пассажиров и снижению издержек

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Сауата Мынбаева , который проинформировал его о текущем состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости активной реализации транспортно-логистического потенциала страны, наращивания экспортных и транзитных перевозок , повышения качества транспортных услуг, сообщает пресс-служба Акорды.

Сауат Мынбаев также доложил о принятых мерах по организации перевозок пассажиров и грузов в условиях чрезвычайной ситуации в городе Арыси Туркестанской области. Руководитель АО "НК "КТЖ" также сообщил о ситуации в сфере контейнерных перевозок, проводимой работе по улучшению обслуживания пассажиров, снижению операционных издержек.

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