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Токаев дал главе КТЖ поручения по наращиванию транспортно-логистического потенциала

01.05.2019, 21:24 6778
Токаев дал главе КТЖ поручения по наращиванию транспортно-логистического потенциала
Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Сауатом Мынбаевым текущее состояние и перспективы железнодорожной отрасли страны, передает Kazakhstan Today.
 
Мынбаев проинформировал о результатах деятельности компании за первый квартал 2019 года и планах на текущий год, а также об основных направлениях реализации отраслевой Дорожной карты, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять меры по развитию железнодорожных перевозок. В числе ключевых целей на предстоящий период он назвал дальнейшую модернизацию железных дорог, наращивание транспортно-логистического и транзитного потенциала страны.
 
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане созданы необходимые инфраструктурные условия в качестве основного сухопутного транзитёра между Европой и Азией.
 
Объем контейнерных перевозок из Китая в Европу через Казахстан увеличился на 61%. В 2018 году через территорию Казахстана по маршруту Китай - Европа - Китай перевезено около 300 тыс. контейнеров.
 

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