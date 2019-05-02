Токаев дал главе КТЖ поручения по наращиванию транспортно-логистического потенциала

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления АО "НК "Казакстан темір жолы" Сауатом Мынбаевым текущее состояние и перспективы железнодорожной отрасли страны, передает Kazakhstan Today.

Мынбаев проинформировал о результатах деятельности компании за первый квартал 2019 года и планах на текущий год, а также об основных направлениях реализации отраслевой Дорожной карты, сообщила пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять меры по развитию железнодорожных перевозок. В числе ключевых целей на предстоящий период он назвал дальнейшую модернизацию железных дорог, наращивание транспортно-логистического и транзитного потенциала страны.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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