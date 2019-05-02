Токаев дал главе КТЖ поручения по наращиванию транспортно-логистического потенциала

Мынбаев проинформировал о результатах деятельности компании за первый квартал 2019 года и планах на текущий год, а также об основных направлениях реализации отраслевой Дорожной карты, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принять меры по развитию железнодорожных перевозок. В числе ключевых целей на предстоящий период он назвал дальнейшую модернизацию железных дорог, наращивание транспортно-логистического и транзитного потенциала страны.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.
Как сообщалось ранее, в Казахстане созданы необходимые инфраструктурные условия в качестве основного сухопутного транзитёра между Европой и Азией.
Объем контейнерных перевозок из Китая в Европу через Казахстан увеличился на 61%. В 2018 году через территорию Казахстана по маршруту Китай - Европа - Китай перевезено около 300 тыс. контейнеров.
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