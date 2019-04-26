Пекин. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане созданы необходимые инфраструктурные условия в качестве основного сухопутного транзитёра между Европой и Азией, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр в ходе тематического форума по вопросам инфраструктурной связанности, который прошел 25 апреля текущего года в рамках ІІ Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, с обретением Независимости Казахстан приложил огромные усилия в целях интеграции в международные транспортные сети. Принят ряд отраслевых программ, сформирована правовая основа отрасли, отвечающая новым социально-экономическим условиям. Создана конкурентная среда оказания транспортных услуг.

"За последние 10 лет в развитие транспортной отрасли вложено порядка $30 млрд. Построено более 2 тыс. километров железных дорог, реконструировано 6,3 тыс. километров автомобильных дорог, увеличены портовые мощности на Каспии до 26 млн тонн, проведена реконструкция взлетно-посадочных полос в 15 аэропортах", - сказал министр.

Роман Скляр подчеркнул тесное партнерское сотрудничества Казахстана и Китая в транспортно-логистическом секторе, что несомненно укрепляет и торгово-экономическое взаимодействие двух стран.

Уже сегодня на границе с Китаем в целях развития беспрепятственной торговли полностью завершено формирование СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", где зарегистрировано 79 участников и ведется налаживание производства. В инфраструктуру СЭЗ наряду с индустриальной и логистической зонами также входит Сухой порт, который был запущен в 2015 году для консолидации и дистрибуции грузов на востоке страны.

Китайская компания COSCO Shipping, мировой лидер морских перевозок, проявила интерес к наземным трансконтинентальным перевозкам и активно участвует в развитии Сухого порта. Также в качестве международного управляющего привлечен оператор морских портов DP World (ОАЭ).

В 2014 году в порту Ляньюньган был создан совместный с китайскими партнерами логистический терминал, который на сегодняшний день является основным пунктом консолидации грузопотоков в/из Казахстана.

Сухой порт в технологической увязке с двумя железнодорожными переходами на границе с Китаем, железной дорогой "Жетыген-Коргас" и автомагистралью "Западная Европа – Западный Китай" и привлечением компетентных крупнейших транспортно-логистических операторов открыл новый этап в развитии Евразийских трансконтинентальных перевозок", - отметил министр.

Отметим, что во II Форуме "Один пояс, один путь", который проходит в Пекине в период с 25 по 27 апреля, примут участие почти 40 лидеров государств и правительств.

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