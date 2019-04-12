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Объем контейнерных перевозок из Китая в Европу через Казахстан увеличился на 61%

11.04.2019, 18:05 7561
Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Около 300 тыс. контейнеров перевезено через территорию Казахстана по маршруту Китай - Европа - Китай в 2018 году, что на 61% больше, чем в 2017 году, передает Kazakhstan Today. 
 
Таким образом, в целом объем транзитного грузопотока через территорию РК вырос на 10% и составил по итогам 2018 года около 18 млн тонн, сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы".
 
Накануне в Алматы состоялась четвертая совместная рабочая группа по организации перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа. В мероприятии приняли участие представители железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Беларуси, Германии, Монголии, Польши и России. Стороны подвели итоги работы по организации перевозок по маршруту Китай - Европа за 2018 год и обсудили планы по организации контейнерных перевозок на текущий год.
 
Первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов проинформировал участников заседания о мерах, принимаемых компанией, по увеличению объемов перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. 
 
"Растущий контейнерный грузопоток заставляет нас искать новые технологии в организации перевозок. Мы уже работаем по методу объединения контейнерных поездов с применением оптимальных схем формирования", - сообщил К.Альмагамбетов. 
 
Внедрена технология пропуска длинносоставных контейнерных поездов, условная длина которых достигает 80 и более вагонов. Это позволило более эффективно использовать возможности инфраструктуры, подвижной состав, локомотивный парк, пропускную способность участков. 
 
Основная доля контейнерного потока переориентирована на альтернативный маршрут через межгосударственный стыковой пункт Карталы-1, что положительно отразилось на качестве контейнерного сервиса.
 

Созданы самые благоприятные условия для роста грузопотока, в том числе контейнерных перевозок, для дальнейшего развития нашего взаимовыгодного сотрудничества", - отметил заместитель генерального директора Китайских железных дорог Ли Вэньсинь. 

 
По итогам заседания утверждены Правила процедур совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай - Европа. Достигнута договоренность активизировать работу по созданию совместных цифровых сервисов и продуктов, а также организации работы по электронному обмену данными.
 

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