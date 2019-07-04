Токаев наградил Игоря Крутого орденом "Достык" ІІ степени

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении российского композитора Игоря Крутого орденом "Достык" ІІ степени, передает Kazakhstan Today.

За заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России наградить орденом "Достык" ІІ степени Крутого Игоря Яковлевича - композитора, Российская Федерация", - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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