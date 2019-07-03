Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии орденом "Достык"

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии Федерику Марию Могерини орденом "Достык" І степени, передает Kazakhstan Today.

Указ о награждении опубликован на сайте Акорды.

За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом наградить орденом "Достык" І степени Федерику Марию Могерини - вице-президента Европейской комиссии, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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