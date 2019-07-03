Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии орденом "Достык"

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев наградил вице-президента Европейской комиссии Федерику Марию Могерини орденом "Достык" І степени, передает Kazakhstan Today.
Указ о награждении опубликован на сайте Акорды.
За значительный вклад в развитие всесторонних отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом наградить орденом "Достык" І степени Федерику Марию Могерини - вице-президента Европейской комиссии, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Ранее Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и ЕС в различных сферах.
Напомним, что в 2019 году ожидается завершение ратификации соглашения о расширенном партнерстве между Европейским союзом и Казахстаном.
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