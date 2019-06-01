В Акорде прошли переговоры Токаева с председателем Европейского совета

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Переговоры прошли после официальной церемонии встречи, прошедшей в резиденции Акорда, передает Kazakhstan Today.

Глава государства подчеркнул, что визит председателя Европейского совета придаст дополнительный импульс развитию связей между Казахстаном и Европейским Союзом, сообщила пресс-служба Акорды.

Ваш визит имеет очень большое значение. Уверен, наше взаимовыгодное сотрудничество будет только расширяться. Учитывая, что обе стороны настроены достигать поставленных целей, будущее наших отношений светлое", - отметил Токаев.

В свою очередь, Туск выразил признательность за приглашение совершить визит в Казахстан.

Большое спасибо за ваше гостеприимство. У нас с вами есть общий опыт, общая история взаимоотношений. Несмотря на большое географическое расстояние, Казахстан для нас - важный и стабильный партнер не только в региональном, но и глобальном контексте", - сказал глава Европейского совета.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана и ЕС в различных сферах.

Как информировала ранее пресс-служба МИД РК, официальный визит главы Европейского совета в Казахстан призван придать дополнительный импульс развитию многопланового сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем, а также подтвердить высокий уровень казахстанско-европейских отношений.

В рамках визита запланированы встречи с руководством страны, в ходе которых будут затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В частности, стороны обсудят инициативу Елбасы Нурсултана Назарбаева "Три Д" о налаживании диалогов трех уровней, вопросы вступления в силу и реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

В МИД отметили, что реализация СРПС знаменует для обеих сторон новый этап партнерства, будет содействовать значительному расширению горизонтов взаимодействия и открытию новых возможностей сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

На долю ЕС приходится 50,6% внешнеторгового оборота и 48% накопленного иностранного капитала в экономике Казахстана. Товарооборот в 2018 году составил $37 млрд, в том числе экспорт из Казахстана - $31 млрд, импорт - $6,7 млрд, что на 23% выше уровня 2017 года и соответствует 40,3% общего объема внешней торговли РК.





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