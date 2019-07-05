Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев отметил необходимость сокращения доли неквалифицированных иностранных рабочих на Тенгизе, передает Kazakhstan Today.

В среду, 3 июля, министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев провел встречу с президентом Chevron по разведке и добыче в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Тоддом Леви. В ходе встречи обсуждены вопросы обеспечения безопасности и благоприятных условий труда на проекте Тенгизского месторождения", - сообщила пресс-служба ведомства.

Министр отметил значительный вклад компании Chevron в экономическое развитие страны и реализацию крупных социальных проектов.

Ситуация на Тенгизском месторождении на особом контроле. Самый главный вопрос - это соблюдение законов Республики Казахстан, недопущение дискриминации, разницы в заработной плате, условиях труда казахстанских и иностранных специалистов, любых проявлений трудовых конфликтов", - подчеркнул Сапарбаев.

Он также отметил необходимость сокращения доли неквалифицированной иностранной рабочей силы в подрядных компаниях, задействованных в реализации проекта ТШО.

В свою очередь Леви заверил, что перед подрядными компаниями будут подняты вопросы увеличения количества казахстанских специалистов в руководящем составе. Также будет усилена воспитательная работа по обеспечению благоприятных взаимоотношений в трудовых коллективах.

Одно из предложений - организовать Комитет из числа сотрудников, чтобы на регулярной основе управляющий директор нашей компании выезжал на месторождение и встречался с представителями трудовых коллективов. Таким образом, мы хотим поднять уровень доверия со стороны рабочих", - подчеркнул он.

Напомним, что 29 июня на Тенгизе, на строительной площадке Завода третьего поколения Проекта будущего расширения (ЗТП ПБР) между рабочими произошел межличностный конфликт, в результате которого пострадали более 40 человек . Причиной стала фотография в соцсети, размещенная иностранным сотрудником, на которой он держит рацию. За спиной стоит девушка-казашка, а антенна рации направлена в сторону ее губ. По свидетельству очевидцев, в беспорядках на объекте приняли участие несколько сотен работников . Иностранных сотрудников с объекта эвакуировали, работу пришлось приостановить.

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