Караганда. 12 июля. Kazakhstan Today - За взятки осужден директор Карагандинского учебного центра транспорта АО "НК "КТЖ" Д. Карамышев, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора Карагандинского учебного центра транспорта АО "НК "КТЖ" Д. Карамышева.

"Карамышев Д. на системной основе через старост групп учебного центра получал взятки от слушателей за освобождение от занятий, а также за предоставление им учебного отпуска. 11 июля текущего года приговором Октябрьского районного суда Д. Карамышев за получение взяток осужден к штрафу в размере 6,8 млн тенге, также осуждены к штрафам Т. Демесинов за дачу взятки и Д. Баульбеков за посредничество во взяточничестве", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

Судом установлен срок для уплаты штрафа в течение 1 месяца со дня вступления приговора в законную силу и разъяснено, что в случае неуплаты наказание будет заменено на лишение свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

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