Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today – На сайте Акорды опубликовано распоряжение президента об объявлении строгого выговора министру обороны Нурлану Ермекбаеву, передает корреспондент агентства.

Распоряжением главы государства на основании представления премьер-министра Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей и ослабление ведомственного контроля, повлекшие взрыв боеприпасов в воинской части в городе Арыси, объявлен строгий выговор министру обороны Республики Казахстан Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу", - говорится в сообщении.

Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны, но несете полную ответственность за положение дел. Я как Верховный главнокомандующий выражаю неудовлетворенность положением дел в Министерстве обороны, поэтому объявляю вам строгий выговор", - сказал Токаев, обращаясь к министру обороны Ермекбаеву.

Как сообщалось ранее, 24 июня в Арыси произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов. Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома, город восстанавливается. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы, а также мужчина, в машину которого попал снаряд.

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