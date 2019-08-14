Источники финансирования для строительства ЛРТ в Нур-Султане назвал Кульгинов

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Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Источники финансирования для строительства ЛРТ в Нур-Султане назвал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент агентства.

Мы договорились с Народным банком под 3%-ный заём на $500 млн и ещё на $100 млн - с холдингом "Байтерек". И этого достаточно, чтобы начать работу в этом году", - сказал аким.

Он уточнил, что ранее было решено отказаться от китайского займа, что позволило сэкономить $800 млн.

В ближайшее время начнётся выпуск облигаций, всю эту процедуру нужно пройти, мы каждый день работаем над этим", - добавил Кульгинов.

Напомним, правительство РК оптимизировало проект по строительству LRT в Нур-Султане. По словам премьер-министра Аскара Мамина, средства в размере $258 млн , переведенные в Банк Астаны, будут возвращены акимату Нур-Султана для дальнейшей реализации проекта.

Ранее сообщалось, что акимат Нур-Султана рассматривает вопрос взыскания с Банка Астаны денег на строительство LRT. Между тем в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством LRT.

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