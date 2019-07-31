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Проект по строительству LRT в Нур-Султане оптимизировали

30.07.2019, 11:54 14392
Проект по строительству LRT в Нур-Султане оптимизировали
Нур-Султан. 30 июля. Kazakhstan Today - Правительство оптимизировало проект по строительству LRT в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

Проведена работа по оптимизации проекта", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства. Он отметил, что средства в размере $258 млн, переведенные в Банк Астаны, будут возвращены акимату Нур-Султана для дальнейшей реализации проекта, который внесет вклад в развитие общественного транспорта столицы.

 
Как пишет primeminister.kz, о дальнейших планах по строительству проекта легкорельсового транспорта в столице на заседании правительства доложил аким города Алтай Кульгинов.
 
Ранее сообщалось, что акимат Нур-Султана рассматривает вопрос взыскания с Банка Астаны денег на строительство LRT, проинформировал заместитель премьер-министра Женис Касымбек. Между тем в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством LRT.
 
Сегодня стало известно, что бывший глава ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в международный розыск.
 

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