Проект по строительству LRT в Нур-Султане оптимизировали

Проведена работа по оптимизации проекта", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства. Он отметил, что средства в размере $258 млн, переведенные в Банк Астаны, будут возвращены акимату Нур-Султана для дальнейшей реализации проекта, который внесет вклад в развитие общественного транспорта столицы.
Как пишет primeminister.kz, о дальнейших планах по строительству проекта легкорельсового транспорта в столице на заседании правительства доложил аким города Алтай Кульгинов.
Ранее сообщалось, что акимат Нур-Султана рассматривает вопрос взыскания с Банка Астаны денег на строительство LRT, проинформировал заместитель премьер-министра Женис Касымбек. Между тем в июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму столицы Алтаю Кульгинову предметно изучить ситуацию со строительством LRT.
Сегодня стало известно, что бывший глава ТОО "Астана LRT" Талгат Ардан объявлен в международный розыск.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства