В Казахстане предлагают внедрить новый способ госзакупок через интернет-магазин

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагают внедрить новый конкурентный способ госзакупок через интернет-магазин, сообщил вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев на пресс-конференции, передает Kazakhstan Today.





По его словам, Министерство финансов РК работает над повышением прозрачности госзакупок, а также качеством закупаемых товаров, работ и услуг и квалификации потенциальных поставщиков, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

В рамках стимулирования добросовестной конкуренции основная наша задача - это снижение доли закупок из одного источника. Для решения данного вопроса с 1 января 2019 года исключена возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся закупкам, теперь заказчики обязаны проводить госзакупки повторно. Как результат, с начала этого года наблюдается резкое уменьшение доли госзакупок из одного источника по несостоявшимся закупкам с 51,3% в 2018 году до 7% за семь месяцев 2019 года, что привело к экономии по итогам госзакупок, в сумме 283 млрд тенге", -сказал Руслан Бекетаев.

С 1 января 2019 года исключены 5 оснований для заключения договоров из одного источника, а также возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся закупкам. В результате наблюдается резкое уменьшение доли госзакупок из одного источника по несостоявшимся закупкам с 51,3% в 2018 году до 7% за 7 мес. 2019 года.

В рамках снижения коррупционных рисков и обеспечения прозрачности госзакупок завершена работа по полному переводу системы госзакупок на электронный формат.

"В новых поправках в закон о госзакупках предлагается внедрить новый конкурентный способ закупок через интернет-магазин, посредством которого можно будет быстро и удобно приобретать мелкие товары. Также планируется в целях ускорения процесса закупок внедрить новый способ закупок – конкурс с использованием рамочных соглашений, который позволит осуществлять закупки в среднем до 3-5 дней, вместо 45 дней", - сообщил вице-министр.

Преимуществами рамочных соглашений являются экономия административных расходов на организацию закупок и времени, затрачиваемого на закупочный процесс.

В целях снижения злоупотреблений до конца текущего года на портале госзакупок будет запущен новый функционал "Электронный депозитарий" опыта работы, так как 80% госзакупок составляют строительство и оказание услуг, где основным критерием определения победителя служит опыт работы. Данный функционал позволит рассчитывать опыт работы автоматически. Введение "Электронного депозитария" сделает прозрачным расчет условных скидок и поможет решить проблему предоставления недостоверных сведений.

По словам Р. Бекетаева, автоматизация закупочных процедур позволила значительно сократить расходы бизнеса на командировочные, почтовые, канцелярские и иные накладные расходы, связанные с согласованием и заключением договоров по госзакупкам. Учитывая, что ежегодно заключается более 1 млн контрактов, то общая сумма экономии бизнеса по самым грубым подсчетам может составить порядка 10 млрд тенге.

Кроме того, в связи со 100%-ной автоматизацией выдачи банковских гарантий за 7 мес. 2019 года уже выдано 70 тыс. электронных банковских гарантий. Это позволило заказчикам не беспокоиться за достоверность банковских гарантий, а потенциальным поставщикам значительно ускорить и упростить подачу заявок.

Цифровизация также помогла внедрить онлайн-контроль, позволяющий мониторить порядка 1,7 млн закупочных процедур, тогда как до его внедрения в 2015 году контролем было охвачено только 109 тыс. процедур.

Это привело к значительному снижению нарушений, на сегодняшний день только в 2% госзакупок выявляются нарушения, при том, что ранее с нарушениями была каждая третья госзакупка. Более того, на веб-портале внедрена возможность электронного обжалования результатов госзакупок. Теперь подать жалобу на госзакупку, проследить статус и результат ее рассмотрения можно, не выходя из дома, через веб-портал. И как результат за 7 месяцев 2019 года уже поступило 17 тысяч жалоб, при том, что в 2014 году около 2 тысяч.

Данный рост, в том числе связан с появлением профессиональных жалобщиков, для которых обжалование стало инструментов незаконной выгоды от срыва госзакупок.

В рамках исполнения поручения главы государства Минфин прорабатывает новую модель централизации госзакупок. На сегодняшний день в среднем ежегодный объем госзакупок в республике составляет 3,2-3,5 трлн тенге.

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