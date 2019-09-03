Избраны председатели комитетов сената парламента РК

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты палаты выбрали председателей комитетов и заместителя председателя сената, передает Kazakhstan Today.
Напомним, председателем палаты стала Дарига Назарбаева. Ее кандидатуру на этот пост выдвинул президент РК Касым-Жомарт Токаев. В ходе тайного голосования за нее отдали голоса 48 сенаторов.
Заместителем председателя сената избран уже бывший омбудсмен Аскар Шакиров.
Председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности избран Мухтар Кул-Мухаммед, комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам - Владимир Волков, Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству - Серик Джаксыбеков, комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий - Али Бектаев, комитета по социально-культурному развитию и науке - Мурат Бахтиярулы.
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