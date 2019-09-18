Кызылорда. 17 сентября. Kazakhstan Today - Реализацию программы "Рухани жангыру" обсудили в Кызылординской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня под председательством акима области Куанышбека Искакова состоялось аппаратное совещание, на котором рассмотрели вопросы реализации программы "Рухани жангыру", подготовки к внедрению обязательного социально-медицинского страхования, а также выполнения задач, поставленных главой государства 15 июля 2019 года на расширенном заседании по рассмотрению оперативных вопросов, сообщила пресс-служба главы региона.

12 апреля 2017 года Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев опубликовал программную статью "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания".

Эта статья направлена не только на ознакомление с историей, но и должна стать источником для воспитания у общества, молодежи уважения к духовным ценностям, сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации", - сказал аким области.

О проводимых в области в рамках этой программы работах рассказал заместитель акима области Н. Байкадамов.

Для реализации программы разработаны прямые и долгосрочные типовые цели, обязанности и индикаторы. Это - "100 учебников на казахском языке", "Туган жер", "Сакральная география Казахстана", "Современная культура Казахстана", "100 новых имен Казахстана", "Переход казахского языка на латиницу", "Аул - колыбель страны". В области для контроля и экспертизы по выполнению программы, состоящей из 6 основных направлений и 7 специальных проектов, а также проекта "Семь граней Великой Степи" был открыт центр "Рухани жангыру", создана "Дорожная карта", утвержден акимом области план мероприятий", - сказал замакима области.

По следующим вопросам повестки дня с докладами выступили: по внедрению обязательного социального медстрахования - руководитель областного управления здравоохранения Ж. Абдусаметов, о новом учебном процессе - руководитель облуправления образования М. Мелдебекова, о ходе уборочной страды - руководитель облуправления сельского хозяйства К. Мубараков, о ходе подготовки к новому отопительному сезону - руководитель облуправления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства М. Усаин.

По итогам аппаратного совещания аким области дал соответствующие поручения, резюмировали в акимате.

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