Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане частично приостановили регистрацию автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

"23 сентября 2019 года в связи с техническими работами в базе данных МВД РК прием документов в специализированных ЦОНах на регистрацию и перерегистрацию автотранспорта будет приостановлен с 10.30 до 12.30 и с 17.00 до 19.00", - сообщил на своей странице в Facebook управляющий директор госкорпорации "Правительство для граждан" Мурат Жуманбай.

Он отметил, что эта же услуга не будет доступна в обозначенное время и на портале электронного правительства.





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