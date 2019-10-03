Глава Кызылординской области встретился с ветеранами войны и труда

Кызылорда. 2 октября. Kazakhstan Today - В Международный день пожилых людей аким Кызылординской области Куанышбек Искаков встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. На сегодняшний день в области проживает более 74 тысяч пожилых людей, передает Kazakhstan Today.

На встрече с ветеранами аким области напомнил, что сегодня в Кызылорде для пожилых людей оказывают услуги реабилитационный центр для инвалидов на 150 мест, дневные стационары при областном Доме престарелых на 100 мест и городском Доме ветеранов на 50 мест, реабилитационные отделения для ветеранов и инвалидов при дневном стационаре в Шиелийском районе. В них оздоровление прошли более 3000 кызылординцев старшего поколения, сообщила пресс-служба главы региона.

В области уже несколько лет подряд проводится благотворительная акция "Сыр мейірімі", на ее реализацию выделяются средства из областного бюджета. Благодаря акции, более 220 одиноких престарелых людей и инвалидов, а также пожилых людей из малообеспеченных семей обеспечены горячим питанием", - сказал глава региона.

При этом ежегодно за счет средств, выделяемых из бюджета, для ветеранов организуются туры в столицу страны Нур-Султан. В этом году свыше 200 ветеранов побывали в Узбекистане и в Мангистауской области, где ознакомились с местными историческими достопримечательностями.

В акимате подчеркнули, что социальные проблемы ветеранов всегда находятся в центре внимания государства. Например, в регионе принят комплексный план на 2018-2020 годы, направленный на повышение качества жизни людей старшего поколения. В рамках его реализации в области проводится работа по социальной защите, улучшению здоровья, привлечению к общественной жизни, а также повышению компьютерной грамотности пожилых людей.

Кроме этого, с 1 июля прошлого года свыше 69 тысячам пенсионеров базовые пенсионные выплаты назначены в зависимости от общего трудового стажа.

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