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Кокшетау. 3 октября. Kazakhstan Today - О деструктивных религиозных течениях рассказали школьникам и студентам в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

2 октября 2019 года специалистами ГКУ "Центр анализа и развития межконфессиональных отношений" управления внутренней политики Акмолинской области проведены интерактивные лекции среди учащихся средней школы №19 и студентов колледжа "Арна" Кокшетау. Им были разъяснены причины попадания и методы вербовки в деструктивные религиозные течения, характерные признаки вовлечения человека в деструктивные течения через Интернет", - сообщили в управлении внутренней политики региона.

В ходе лекций слушатели задавали интересующие вопросы и получили содержательные ответы. Всем присутствующим были розданы буклеты по профилактике экстремизма и терроризма. Мероприятиями охвачены 173 человека.

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