Казахстан и Азербайджан договорились о взаимных безвизовых поездках граждан

Баку. 14 октября. Kazakhstan Today -Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в ходе своего визита в Азербайджан подписал два межправительственных международных договора, передает Kazakhstan Today.

В частности, был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан.

Протокол предусматривает увеличение сроков пребывания граждан государств без обязательной регистрации до 30 дней, а также пребывание до 90 дней после пересечения государственных границ. Ранее национальным законодательством предусматривалась обязательная регистрация граждан Азербайджана в ОВД в течение 5 суток со дня пребывания", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Также подписано Соглашение о сотрудничестве в области миграции, которое определяет организацию и формы совместной борьбы с незаконной миграцией и создает условия для обмена информацией в данном направлении.

Соглашением предусматривается обмен сведениями о гражданах, находящихся на территориях стран, лицах, принятых или восстановленных в гражданстве двух государств, а также обмен опытом и оказание практической помощи", - уточнили в пресс-службе.

На встрече министра внутренних дел Казахстана с начальником Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вусалом Гусейновым обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в области миграции и меры по реализации подписанных договоров.

Подписанные международные документы позволят не только повысить взаимодействие наших служб, но и укрепят дружбу наших народов за счет упрощения миграционных требований. Они также расширят деловые контакты граждан наших стран и будут способствовать развитию туристической отрасли", - сказал Тургумбаев.

В рамках визита Ерлан Тургумбаев встретился с министром внутренних дел Азербайджана Вилаетом Эйвазовым. Стороны обсудили межведомственное взаимодействие, а также его перспективы.

Министрами отмечен высокий уровень полицейского сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной деятельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства