Токаев встретился с министром иностранных дел Республики Корея

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, находящуюся в Нур-Султане для участия в работе 12-го заседания Форума "Центральная Азия – Республика Корея", передает Kazakhstan Today.

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства отметил высокую динамику казахстанско-южнокорейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

"Визит вашего президента в апреле текущего года был весьма продуктивным. Программа "Свежий ветер", которая была подписана в ходе этого визита, является весьма важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, южнокорейский дипломат передала слова приветствия от президента страны Мун Чжэ Ина и подтвердила готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

Мы с нетерпением ожидаем вашего визита в нашу страну в следующем году. Результаты визита моего президента в Казахстан стали весьма плодотворными. Достигнутые в рамках этого визита договоренности обозначили конкретные направления для наращивания дальнейшего взаимодействия, которые успешно реализуются соответствующими органами наших государств. Все развивается в правильном русле. Мы приложим все усилия для того, чтобы ваш визит в Южную Корею открыл новые горизонты нашего сотрудничества", - сказала Кан Гён Хва.

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