Фото: uvp-akmo.gov.kz

Кокшетау. 18 октября. Kazakhstan Today - Вопросы перехода на латинскую графику обсудили в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

В Кокшетау на базе Высшего педагогического колледжа имени Ж. Мусина проведен круглый стол "Латын аліпбиі жане жазу реформасы" по обсуждению основных аспектов перехода на латинскую графику. Данное мероприятие проведено в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики, сообщили в УВП региона.

В работе круглого стола приняли участие эксперты из числа сотрудников Национального научно-практического центра "Тіл-Казына" имени Ш. Шаяхметова, вошедшие в состав республиканской рабочей группы по поэтапному переводу алфавита, а также педагоги и студенты высших учебных заведений областного центра.

По словам советника генерального директора Национального научно-практического центра "Тіл-Казына" Оразкуль Асангазы, новый алфавит - это требование современности. В эпоху глобализации переход на латиницу становится необходимой и своевременной мерой для вхождения в мировое информационное пространство.

Самое главное для каждого народа - это язык, его история, традиции, без поддержки народа невозможно осуществить такой важный шаг для нашего государства. Чтобы успешно прошел период перехода на латиницу, чтобы мы все внедряли государственный язык, народ должен поддержать все инициативы. Самое главное для нашей страны - его государственный язык", - отметила Оразкуль Асангазы.

Приятным завершением мероприятия стало награждение студентов Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, Кокшетауского технического института за участие в конкурсе эссе на латинской графике среди вузов.

По информации УВП, тематические мероприятия по переходу казахского алфавита на латиницу проведены в Целиноградском, Аршалынском, Атбасарском, Жаксынском, Есильском, Жаркаинском, Сандыктауском, Зерендинском районах. Они продолжатся в Бурабайском районе, районе Биржан сала и в Степногорске.

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