В Казахстане создан Комитет государственных услуг

Нур-Султан. 18 октября. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Казахстана от 15 октября образован Комитет государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Тем же документом внесены изменения в постановление правительства от 12 июля 2019 года №501 "О мерах по реализации указа президента РК от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В функции нового ведомства входит: утверждение правил размещения и публичного обсуждения проектов концепций законопроектов и проектов нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан; утверждение правил отбора государственных услуг, подлежащих оказанию через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Также ведомство займется: утверждением перечня государственных услуг, подлежащих оптимизации и автоматизации, и сроков их перевода в электронную форму; разработкой и утверждением правил деятельности единого контакт-центра; утверждением правил оптимизации и автоматизации государственных услуг и другими функциями.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено принять меры, вытекающие из постановления.

Документ вводится в действие со дня его подписания.

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