Аким Акмолинской области встретился с ветеранами труда, внесшими вклад в развитие региона

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области встретился с ветеранами труда столицы, передает Kazakhstan Today.

В рамках месячника поддержки пожилых людей аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в городе Нур-Султане провел традиционную встречу с представителями старшего поколения, внесшими вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщила пресс-служба главы региона.

В мероприятии приняли участие ветераны труда, которые в настоящее время проживают в столице и продолжают вести активную общественную деятельность. В их числе бывший министр образования Кожахмет Балахметов, Герой социалистического труда Сагила Есенжолова, экс-акимы Акмолинской области Сергей Кулагин и Владимир Гартман, бывший секретарь обкома Компартии Казахстана Касым Таукенов, бывший заместитель акима Акмолинской области, экс-депутат сената парламента РК Светлана Джалмагамбетова и другие.

Вашим трудом создавалось наше духовное и материальное богатство, развивались промышленность, сельское хозяйство, наука, строились города. Но главным наследием, которое вы передали нам являются мудрость и бесценный жизненный опыт. Вы поднимали наше государство рядом с Елбасы. Ваше поколение созидателей Независимого Казахстана является примером трудового героизма, любви к родной земле, истинного патриотизма. Многое из того, чем сегодня гордится наша область, республика - создано вашими руками", - подчеркнул Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

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