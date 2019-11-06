В Алматы многодетные матери могут получить полмиллиона тенге на развитие бизнеса

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Многодетные матери могут получить полмиллиона тенге на развитие бизнеса. Проект реализуется в рамках государственной программы "Енбек", передает Kazakhstan Today.

Алматинский центр занятости помогает женщинам устроиться на работу или освоить на специальных курсах новые профессии, а также обучиться основам ведения бизнеса.

Халида Махмудова воспитывает пятерых детей. При поддержке акимата Наурызбайского района Алматы она открыла фонд многодетных матерей. Сейчас помогает другим женщинам советами, как улучшить свою жизнь, получить новую профессию, открыть свое дело. Сама Халида признается: благодаря поддержке государства, смогла обеспечить своих малышей.

"Когда идет поддержка от государства, это, конечно, очень большая помощь. Так как пятеро детишек. Эти все средства, которые мне выделялись государством, я с большим удовольствием и большой радостью вложила в них. Они у меня посещают и курсы английского. У меня сын с удовольствием бегает на футбол, занимается. Это очень большая поддержка от государства", - говорит Халида Махмутова.

Кроме того, женщина прошла обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес". Многодетная мама освоила новую профессию массажиста. И сейчас готовится получить от государства безвозмездный грант, 505 000 тенге. Деньги женщина планирует потратить на покупку оборудования для своего медицинского кабинета.

Прошла обучение НПП "Атамекен" по проекту "Бизнес Бастау", где мы на протяжении 21 дня получили полностью все азы. Основам предпринимательства, где нас обучили. Также там идет стипендия. Также мы прошли предзащиту всех своих проектов", - сообщила многодетная мать.

А вот Анар Кылышева в одиночку воспитывает троих детей. Еще недавно женщина была безработная. Но ситуация изменилась, когда она обратилась в Центр занятости. Специалисты направили Анар на краткосрочные курсы по специальности "контролер-кассир". Пока многодетная мама учится, ей платят стипендию. При этом семье выплачивают адресную социальную помощь.

Через неделю меня отправили на учебу. Чтобы я прошла трехмесячные курсы обучения "Интерпринт". Я здесь обучаюсь профессии контролера-кассира. Мне сказали, что они сами устроят меня на работу. Меня все устраивает, и все нравится", - сказала Анар Кылышева, мать троих детей.

В Алматы более 11 тысяч семей получают АСП. Благодаря выплатам, удалось наладить их материальное положение. При этом все трудоспособные получатели АСП в рамках программы "Енбек" могут обучиться востребованной профессии на рынке труда, устроиться по ней на работу или же получить безвозмездный грант на реализацию бизнес-идеи. При наличии в составе семьи выпускников вузов и колледжей последние приглашаются для участия в оплачиваемой молодежной практике, сообщает телеканал " Астана ".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства