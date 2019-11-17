Токаев поздравил Жээнбекова с днем рождения

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в многогранной деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

Лидеры двух стран также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в различных сферах.

Рассмотрен ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Кыргызстан и V заседанию Высшего межгосударственного совета.

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