Инвестор из Израиля предложил построить гусиную ферму в Акмолинской области

Фото: aqmola.gov.kz

Кокшетау. 22 ноября. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел встречу с президентом израильской компании "Amos VP Agro LTD", передает Kazakhstan Today.

Иностранный инвестор Владимир Полевой предложил рассмотреть возможность строительства на территории области гусиной фермы производственной мощностью 10 тысяч тонн мяса в год. Также компания намерена построить рыбное хозяйство по производству лосося. Общая стоимость инвестиционных проектов оценивается в сумме порядка $100 млн, сообщила пресс-служба главы региона.

Реализация проектов не требует государственных гарантий. Объем зарубежного финансирования составит 85%. В дальнейшем компания планирует увеличить портфель своих проектов в регионе.

Мы высоко ценим вклад иностранных инвесторов в экономику страны, в обеспечение ее устойчивого развития. Формирование благоприятного инвестиционного климата было и остается в числе наших главных приоритетов", - сказал Маржикпаев, подчеркнув, что акимат области максимально открыт для сотрудничества и готов оказать содействие в вопросах, связанных с реализацией проектов.

По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между акиматом Акмолинской области и компанией "Amos VP Agro LTD".

По данным акимата, Акмолинская область в масштабе страны производит 40% грузовых автомобилей, 35% золота, 10% урановых соединений, 24% мяса птицы, 16% пищевого яйца, 11% муки и молока.

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