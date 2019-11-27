Госслужащим разрешат пользоваться смартфонами на работе

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Государственным служащим разрешат пользоваться смартфонами на работе, сообщил журналистам министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает Kazakhstan Today.

"Владельцы зданий и полиция, которая непосредственно охрану здания осуществляет, в ближайшее время подпишут (соответствующие инструкции). После этого госслужащие смогут пользоваться смартфонами. Это зависит непосредственно от владельцев зданий, руководителей госорганов. Мы все вопросы, которые сдерживали подписание данной инструкции, сегодня сняли подписанием постановления правительства", - сказал Жумагалиев.

По словам министра информации и общественного развития Даурена Абаева, процесс согласования и обсуждения инструкций займет примерно месяц.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства