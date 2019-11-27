Многочисленные нарушения выявила проверка предприятий, привлекающих иностранных работников

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане прошли проверки 95 предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу. Выявлено более 900 нарушений, передает Kazakhstan Today.

На сегодня количество предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу (ИРС), составляет 2 тыс. 200 предприятий, в которых доля казахстанского содержания составляет свыше 96%... Касательно недопущения диспропорции в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками инспекторами труда совместно с органами прокуратуры завершены проверки 95 предприятий, привлекающих ИРС свыше 30 человек. В результате выявлено и устранено 930 фактов нарушений трудового и миграционного законодательства, выравнены зарплаты 474 местных и иностранных работников", - говорится в материалах, распространенных пресс-службой премьер-министра РК по итогам заседания правительства.

По результатам проверок отозвано 681 разрешение, выдворены за пределы страны 393 иностранных работника.

Кроме этого, в рамках Карты трудовых рисков в ноябре текущего года мониторингом охвачено 359 проблемных предприятий, находящихся в зоне риска, с численностью более 170 тыс. работников.

За последние 7 лет количество трудовых конфликтов снижено более чем в 3 раза (в 2013 году - 28, 2019 - 9). В этом году по республике имело место 9 трудовых конфликтов. Из них 7 произошли на нефтегазовых и нефтесервисных предприятиях с иностранным участием западных регионов страны", - указывается в материалах.

Министерством труда и соцзащиты населения подготовлены поправки в законодательства, направленные: на усиление административной ответственности и ежегодное проведение проверок предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу; на сокращение объема ежегодных квот, а также привлечения иностранного персонала по рабочим специальностям и на введение обязательств работодателя по замене иностранных работников, привлекаемых по третьей и четвертой категории, казахстанскими кадрами.

При этом акиматам регионов рекомендовано формировать квоту на привлечение ИРС после проведения всестороннего изучения рынка труда и обеспечить увеличение местного содержания в кадрах работодателями, привлекающими ИРС.

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