Минтруда и Генпрокуратура выявили диспропорцию в оплате труда работников на некоторых казахстанских предприятиях

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Атырау. 14 октября. Kazakhstan Today - Казахстанские предприятия и компании, привлекающие иностранную рабочую силу (ИРС), должны соблюдать трудовое и миграционное законодательство РК и не допускать нарушения прав казахстанцев, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

Эти слова прозвучали на встрече с трудовым коллективом завода по переработке нефти и газа ТОО "Болашак-Атырау", прошедшей в рамках рабочей поездки заместителя премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева в Атыраускую область, сообщила пресс-служба МТЗСН.

Разговаривая с руководством и работниками предприятия, глава МТСЗН РК подчеркнул, что работодатели, привлекающие ИРС, не должны допускать нарушения трудового законодательства и обязаны обеспечивать равные условия в оплате труда иностранных и местных работников.

В целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. Квота на 2019 год утверждена в размере 48,7 тыс. единиц (0,54% к рабочей силе). По состоянию на 1 сентября 2019 года местными исполнительными органами выдано и продлено 18 тыс. 533 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. На работу иностранцев привлекают 2425 компаний, в которых работает 531 тыс. казахстанских граждан или 96% от общей численности работников", - проинформировал министр.

По его словам, "министерством совместно с Генеральной прокуратурой инициированы проверки предприятий страны, привлекающих более 50 иностранных работников. На 8 октября текущего года завершены проверки 49 предприятий, выявлен 791 факт нарушений трудового и миграционного законодательства, в том числе по диспропорции в оплате труда и выплате премии 476 фактов на 24 предприятиях".

Так, в Атырауской области, в ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" местному инженеру установлена часовая тарифная ставка в сумме 568 тенге, а иностранному работнику на аналогичной должности 6500 тенге. Такая практика недопустима! Работодатели должны обеспечивать равные условия труда и оплаты за него гражданам Казахстана и иностранным работникам", - сказал Нурымбетов.

По информации Комитета труда, социальной защиты и миграции, с начала года в Атырауской области 364 работодателя привлекли более 9 тыс. иностранных граждан, из них по первой категории (руководители и их заместители) - 63 (0,7%), по второй (руководители структурных подразделений) - 1 475 (16,5%), по третьей (специалисты) - 5332 (59%), по четвертой (квалифицированные рабочие) - 1146 (13%), сезонные работники - 910 (10,11%), переводимые в рамках внутрикорпоративного перевода - 78 (1%).

В ТОО "Болашак-Атырау" с 1 января по 1 сентября текущего года привлечено 833 человека из числа ИРС, из них по первой категории - 2, по второй - 221, по третьей - 610.

Также в ходе проверок по республике выявлено 183 факта выполнения иностранными работниками работы по специальности, не соответствующей выданному разрешению или заключенному трудовому договору. По результатам проведенной работы отозвано 447 разрешений. По выявленным фактам нарушений работодателям выдано 50 предписаний и наложено 83 административных штрафа на сумму более 33,7 млн тенге", - добавил Нурымбетов, подчеркнув, что МТСЗН РК будет держать на постоянном контроле вопросы привлечения ИРС.

Напомним, в начале сентября глава Минтруда на одном из совещаний акцентировал внимание на недопущении социальной напряженности в обществе . "С начала года по республике имели место 3 факта трудовых конфликтов (Атырауская область - 2 (ТОО "Саренс", ТОО "СиСиАйПи", ЗКО - ТОО "Сичим"). Источником постоянной напряженности являются перманентно возникающие конфликты между казахстанскими и иностранными рабочими на строительстве комплекса "Абу-Даби Плаза" (генеральный подрядчик - ТОО "Филиал компании "Arabtec CCL"). Только в этом году на указанном объекте произошло 4 конфликта. Хотя они носили бытовой и межэтнический характер, их предпосылками явились неравные условия труда и быта местных и иностранных работников", - сказал министр.

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