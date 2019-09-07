Некоторые строительные компании столицы игнорируют требования законодательства - Минтруда

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Задолженность по заработной плате в двух строительных компаниях Нур-Султана составляет 265 млн тенге, заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов в ходе совещания по проблемным вопросам трудовых отношений в Казахстане на примере отдельных предприятий столицы, передает Kazakhstan Today.

"Главная проблема - это несвоевременная выплата заработной платы. В настоящее время в 39 действующих предприятиях республики сумма непогашенной задолженности по зарплате составляет 683 млн тенге перед 1,8 тыс. работниками. В столице также имеются руководители предприятий, которые игнорируют требования законодательства и не выплачивают зарплату своим работникам более 2 месяцев. Это в первую очередь строительные компании ТОО "Шар-Курылыс" (206,5 млн тенге перед 326 работниками) и ТОО "ДжиЭлБи" (59 млн тенге перед 10 работниками), где в совокупности долг составляет 265 млн тенге", - заявил Биржан Нурымбетов.

По информации Минтруда, наряду с этим, факты длительной задержки зарплаты стали причиной множества конфликтов в ТОО "Мостостроительный отряд - 25 имени Рязанова". На сегодня у этой компании по республике общая сумма задолженности составляет свыше 30 млн тенге, из них в городе Нур-Султане 5 млн тенге до сих пор не выплачено и работники в сентябре вновь организовали протестную акцию.

Следующий проблемный вопрос - это задолженность по зарплате на предприятиях-банкротах. По республике в 86 предприятиях задолженность перед 2,3 тыс. работниками составляет 983 млн тенге. Из них в 4 предприятиях-банкротах городе Нур-Султан имеется задолженность на сумму 9,4 млн тенге", - добавил министр.

Биржан Нурымбетов также акцентировал внимание собравшихся на недопущении социальной напряженности в обществе.

С начала года по республике имели место 3 факта трудовых конфликтов (Атырауская область - 2 (ТОО "Саренс", ТОО "СиСиАйПи", ЗКО - ТОО "Сичим"). Источником постоянной напряженности являются перманентно возникающие конфликты между казахстанскими и иностранными рабочими на строительстве комплекса "Абу-Даби Плаза" (ген. подрядчик - ТОО "Филиал компании "Arabtec CCL"). Только в этом году, на указанном объекте произошло 4 конфликта. Хотя они носили бытовой и межэтнический характер, их предпосылками явились неравные условия труда и быта местных и иностранных работников", - сказал министр.

Он также отметил, что МТСЗН РК совместно с Генеральной прокуратурой инициированы проверки в 63 предприятиях страны, привлекающих иностранную рабочую силу (ИРС). Уже завершены проверки в 38 предприятиях, в 19 из них выявлен 161 факт диспропорции в оплате труда.

"Результаты проверок показывает, что в городе Нур-Султан выявлены факты неравных условий при организации питания местных и иностранных работников в филиале компании "Arabtec CCL". Там проживающим в общежитии иностранным работникам предоставляется 3-разовое питание, стоимость которого составляет от 2-3 тыс. тенге, а местный персонал обедает отдельно, им предоставляются только компенсационные выплаты - 800 тенге. Кроме того, выявлены факты привлечения работодателями иностранных работников на должности, не соответствующие выданному разрешению, а также несоблюдения требования по казахстанскому содержанию в кадрах. По результатам проверки государственным инспектором труда выдано предписание", - сообщил Нурымбетов.

Министр подчеркнул, что в связи с регулярным выявлением нарушений, связанных с ИРС, МТСЗН РК планирует принять меры по сокращению квот и ужесточить правила выдачи разрешений на привлечение иностранных специалистов.

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