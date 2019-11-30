Новые объекты в канун праздника открылись в Акмолинской области

Кокшетау. 29 ноября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области к праздничной дате было проведено более 300 различных мероприятий. Это открытие новых объектов, культурные мероприятия, благотворительные и социальные акции, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кокшетау в преддверии празднования Дня Первого Президента Республики состоялось торжественное открытие нового автомобильного моста, который позволит разгрузить центральные улицы города. Стоимость нового сооружения составила 443 млн тенге, его длина 65 метров, ширина 21 метр, сообщили в управлении внутренней политики области.

Впервые за последние 50-60 лет мы открываем такой великолепный мост. Это большое историческое событие для нашего города. Кокшетау и дальше будет развиваться, еще немало запланировано проектов, принципиально важных для нашей области", - отметил аким области Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

Ранее в областном центре запустили завод по производству муки из твердых сортов пшеницы ТОО "Agrimer-Astyk". Компания планирует использовать кокшетаускую крупу и муку для производства макаронных изделий премиум-класса в Москве. В проект инвестировано 2,5 млрд тенге.

Жители села Косшы получили бесценный подарок - открылась частная школа-лицей "Бизнес-академия "Дара", построенная на средства известного предпринимателя Целиноградского района Сайры Матайбаевой. Школьная инфраструктура полностью соответствует современным требованиям, которые направлены на развитие личностного роста и навыков предпринимательства у детей. Имеются 25 класс-комплектов.

Для жителей района Биржан сал долгожданным подарком стало открытие досугового центра. "Для жителей Биржан сала созданы прекрасные условия для развития творческого потенциала, повышения культурного уровня. Хочу сказать благодарность всем тем, кто принимал участия в создании сельского клуба", - сказал житель села Руслан Абдыкенов.

В Атбасарской районной библиотеке в рамках Года молодежи состоялось открытие коворкинг-центра, ставшего значимым событием для молодых людей города. В селе Караменды батыра Целиноградского района и селе Макинка района Биржан сала распахнули свои двери клубы, где сельчане смогут познавательно проводить свое свободное время.

В преддверии праздника в Жаксынском районе планируется вручение ключей от 27-квартирного дома для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей. Помимо этого, в данном регионе в селе Терсака состоится открытие хоккейного корта.

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