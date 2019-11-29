В Акмолинской области открыт новый высокотехнологичный мукомольный комплекс

Кокшетау. 28 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в городе Кокшетау дан старт работе завода по производству муки из твердых сортов пшеницы ТОО "Agrimer-Astyk", передает Kazakhstan Today.

В торжественной церемонии открытия принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, сообщила пресс-служба главы региона.

"Стало доброй традицией в преддверии больших государственных праздников для нашей страны - Дня Первого Президента и Дня Независимости открывать новые предприятия. Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым поставлена перед нами задача по увеличению к 2022 году производительности труда и экспорта переработанной продукции не менее чем в 2,5 раза. И сегодня мы стали свидетелями появления нового высокотехнологичного мельничного комплекса, который позволит увеличить объемы промышленной переработки зерна. Позвольте выразить благодарность руководителю предприятия Николаю Казаку и его коллективу за достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона", - подчеркнул Ермек Маржикпаев в своем поздравительном слове.

По информации пресс-службы, предприятие оснащено современным оборудованием итальянского производства. Партнером ТОО "Agrimer-Astyk" является известный мировой лидер, итальянская продовольственная компания Barilla, которая намерена для выпуска в Москве своей брендовой продукции - пасты - использовать именно кокшетаускую крупку, муку для производства макаронных изделий премиум-класса.

В целом в проект инвестировано 2,5 млрд тенге. Фондом развития предпринимательства "Даму" оказана финансовая поддержка на сумму более 790 млн тенге.

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